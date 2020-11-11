Суд обязал СМИ опровергнуть информацию о бывшем замглавы Службы внешней разведки

Журналисты должны опровергнуть, что Семочко владеет недвижимостью на миллионы долларов, а его родственники – граждане России

Голосеевский райсуд Киева обязал ряд украинских изданий опровергнуть распространенную ими информацию о бывшем первом заместителе главы Службы внешней разведки Сергее Семочко как не соответствующую действительности и причиняющую моральный вред. Об этом говорится в решении суда.

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Суд обязал журналистов опровергнуть информацию о том, что Семочко владеет недвижимостью на миллионы долларов и бизнесом в оккупированном Крыму, его родственники – граждане России, да и сам он "несет ответственность за сотни смертей".

Также суд признал недостоверной информацию о том, что Семочко "ответственен за пропажу в Украине лекарств для диализа, вследствие которой погибло порядка 200 украинцев", а СБУ "годами "доила" фармбизнес", и занималась этим якобы именно контрразведка СБУ, которую возглавлял Семочко.

Среди тех, кого суд обязал опровергнуть указанную информацию, – телерадиокомпания Люкс, сайт uaportal.com, Bihus.info.

СМИ должны опровергнуть информацию не позднее 10 дней со дня вступления судебного решения в силу. Решение обнародовано 29 сентября. У ответчиков есть 30 дней для его обжалования.

Суд постановил взыскать с ответчиков в пользу Семочко судебные расходы в сумме 24 610 грн и расходы на юридическую помощь в размере 20000 грн.

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Семочко в своем исковом заявлении, кроме опровержения и возмещения судебных расходов, требовал компенсации за моральный ущерб в размере 500 000 грн.

Проект Bihus.info решение суда пока не комментировал.

1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты сообщили, что семья Семочко якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники – имеют российские паспорта.

Пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым по делу о назначении Семочко. Следствие считает, что он якобы надавил на главу СВР и склонил его к противоправному назначению.

В июне 2020 г Верховный суд оставил без рассмотрения иск Семочко против Порошенко, в котором он заявил, что Порошенко якобы незаконно уволил его в апреле 2019-го. Семочко требовал восстановления в должности.

Вадим Ребрина

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