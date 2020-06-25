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Верховный Суд оставил без рассмотрения иск Семочко против Порошенко

Верховный Суд оставил без рассмотрения иск Семочко против Порошенко - Фото
Петр и Марина Порошенко возле Печерского райсуда (Фото: Виталий Головин)
25.06.2020, 09:53

Экс-замглавы СВР Семочко требовал восстановления в должности, аргументируя это тем, что пятый президент Порошенко якобы противоправно его уволил

Верховный Суд оставил без рассмотрения иск экс-замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко против пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Семочко в иске заявлял, что Прошенко якобы незаконно уволил его в апреле 2019-го, и требовал восстановления в должности.

Мотивация отказа суда в рассмотрении иска пока неизвестна – полный текст постановления будет готов в течение пяти дней.

  • 1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты сообщили, что семья Семочко якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта. 
  • Выступая 14 апреля 2019-го на НСК Олимпийский, Порошенко заявил, что с 12 апреля Семочко уволен. 
  • В ноябре 2019 года журналисты Bihus.info сообщили, что Семочко просит суд отменить указ Порошенко о его увольнении, поскольку документ якобы был подписан с нарушениями процедуры. 
  • Сейчас Порошенко является подозреваемым по делу о назначении Семочко. Следствие считает, что он якобы надавил на главу СВР и склонил его к противоправному назначению. Офис генпрокурора ходатайствовал о взятии под стражу Порошенко с правом внесения залога, однако затем изменил предлагаемую меру пресечения на личное обязательство. Следующее судебное заседание запланировано на 1 июля.

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Марк Сировой
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