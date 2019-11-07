Bihus.info: Семочко может вернуть должность в разведке - видео

Бывший заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко может вскоре вернуть себе должность в ведомстве через суд. Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.info.

По информации журналистов, Семочко просит суд отменить указ пятого президента Петра Порошенко о его увольнении. Документ якобы был подписан с нарушениями процедуры. В частности, в день подписания - 12 апреля - Семочко официально находился на больничном. Согласно трудового законодательства, уволить сотрудника при таких условиях можно по собственному желанию либо по обоюдному согласию сторон.

Авторы расследования допускают, что такое очевидное нарушение процедуры могло быть следствием предварительной договоренности. Согласно хронологии событий, 6 апреля (суббота) Семочко заметили в Администрации президента, 8 апреля (понедельник) он оформил больничный, а 12 числа (пятница) Порошенко подписал указ о его увольнении.

Еще одним процедурным нарушением, о котором сообщили в суде, стало якобы отсутствие представления от главы СВР на увольнение Семочко на момент выдачи указа. Этот нюанс представители разведки, президента и судья журналистам комментировать не стали. Примечательно, что с иском об отмене указа Порошенко Семочко обратился после завершения месячного срока на его обжалование. Изначально судьи иск оставили без рассмотрения, однако позже адвокаты истца сумели убедить, что Семочко узнал об увольнении спустя две недели - после выхода на работу с больничного.

Следующее заседание суда по этому делу запланировано на 20 ноября.

1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования , касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта.

расследования Выступая 14 апреля на НСК Олимпийский, Порошенко заявил, что с 12 апреля Семочко уволен. Указ об увольнении появился на сайте АП на следующий день, 15 числа.

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