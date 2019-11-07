Bihus.info: Семочко может вернуть должность в разведке - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Журналисты допускают, что подписание указа об увольнении с процедурными нарушениями могло произойти по предварительной договоренности

Бывший заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко может вскоре вернуть себе должность в ведомстве через суд. Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.info.

По информации журналистов, Семочко просит суд отменить указ пятого президента Петра Порошенко о его увольнении. Документ якобы был подписан с нарушениями процедуры. В частности, в день подписания - 12 апреля - Семочко официально находился на больничном. Согласно трудового законодательства, уволить сотрудника при таких условиях можно по собственному желанию либо по обоюдному согласию сторон.

Авторы расследования допускают, что такое очевидное нарушение процедуры могло быть следствием предварительной договоренности. Согласно хронологии событий, 6 апреля (суббота) Семочко заметили в Администрации президента, 8 апреля (понедельник) он оформил больничный, а 12 числа (пятница) Порошенко подписал указ о его увольнении.

Еще одним процедурным нарушением, о котором сообщили в суде, стало якобы отсутствие представления от главы СВР на увольнение Семочко на момент выдачи указа. Этот нюанс представители разведки, президента и судья журналистам комментировать не стали. Примечательно, что с иском об отмене указа Порошенко Семочко обратился после завершения месячного срока на его обжалование. Изначально судьи иск оставили без рассмотрения, однако позже адвокаты истца сумели убедить, что Семочко узнал об увольнении спустя две недели - после выхода на работу с больничного.

Следующее заседание суда по этому делу запланировано на 20 ноября.

  • 1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта. 
  • Выступая 14 апреля на НСК Олимпийский, Порошенко заявил, что с 12 апреля Семочко уволен. Указ об увольнении появился на сайте АП на следующий день, 15 числа.

Читайте также: Новый глава СВР утверждает, что Порошенко не уволил Семочко

Отправить:
Распечатать:
Теги: сергей семочко, увольнение, служба внешней разведки, расследование
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Новый взгляд на Питера Пена. Вышел трейлер фильма "Вэнди": видео
Новый взгляд на Питера Пена. Вышел трейлер фильма "Вэнди": видео
В Киеве неизвестные штурмовали общежитие, возникла драка: видео
В Киеве неизвестные штурмовали общежитие, возникла драка: видео
Bihus.info: Семочко может вернуть должность в разведке - видео
Bihus.info: Семочко может вернуть должность в разведке - видео
Мнение Трудности экспорта: как не "сжечь" вложенные инвестиции
Взрыв Мерседеса в Киеве: стало известно, на кого покушался киллер
Взрыв Мерседеса в Киеве: стало известно, на кого покушался киллер
Порошенко начал переписывать кондитерский бизнес на старшего сына
Продовольствие Порошенко начал переписывать кондитерский бизнес на старшего сына
Популярное
фото/видео
Новый взгляд на Питера Пена. Вышел трейлер фильма "Вэнди": видео
Новый взгляд на Питера Пена. Вышел трейлер фильма "Вэнди": видео
В Киеве неизвестные штурмовали общежитие, возникла драка: видео
В Киеве неизвестные штурмовали общежитие, возникла драка: видео 15:46
Bihus.info: Семочко может вернуть должность в разведке - видео
Bihus.info: Семочко может вернуть должность в разведке - видео 15:30
Появилось видео момента взрыва "Мерседеса" в Киеве
Появилось видео момента взрыва "Мерседеса" в Киеве 13:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 