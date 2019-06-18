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18.06.2019, 12:05

Новый глава СВР утверждает, что Порошенко не уволил Семочко

Новый глава СВР утверждает, что Порошенко не уволил Семочко - Фото
Владислав Бухарев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На вопрос, почему Семочко до сих пор появляется в Службе внешней разведки, Бухарев заявил, что Семочко де-факто находится в распоряжении ведомства

Новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил в интервью Цензору, что пятый президент Петр Порошенко не уволил зампреда СВР Сергея Семочко.

Журналист сообщил Бухареву, что Семочко, по имеющимся данным, иногда приезжает в ведомство, хотя после первого тура президентских выборов Порошенко объявил о его увольнении.
На это Бухарев заявил, что Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. "(Порошенко — ред.) Объявил об увольнении – но не уволил. Ну что ж, будем решать эту проблему", - сказал он.

В ответ на вопрос, почему пятый президент уволил самого Бухарева 7 июля 2014 года, новый глава СВР предположил, что Порошенко «хотел иметь лояльного себе человека для решения своих вопросов». Бухарев утверждает, что его "убрали, ничего не спросив и не поинтересовавшись результатами работы", когда он находился под Славянском.

14 апреля на сайте Администрации президента был опубликован указ об увольнении Семочко, датированный 12 апреля.

"Освободить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Президент Владимир Зеленский назначил Бухарева председателем СВР 11 июня.

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Теги: Петр Порошенко, свр, сергей семочко, владислав бухарев
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