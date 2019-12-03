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Двое "слуг народа" сложили депутатские полномочия

Двое "слуг народа" сложили депутатские полномочия - Фото
Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.12.2019, 13:02

О прекращении полномочий Раду попросили один списочник и один мажоритарщик из фракции СН

Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народных депутатов Александра Кубракова и Алексея Кучера.

Оба нардепа подали заявления о сложении полномочий по собственному желанию в связи с назначениями на государственные должности.

Кубраков был избран по списку партии Слуга народа. Он сложил полномочия депутата в связи с назначением главой госагенства дорог Украины. Депутатом вместо него может стать директор Института законодательства Верховной Рады Александр Копиленко, идущий в списке СН под номером 135.

Кучер избирался от СН по одномандатному округу №179 (Херсонская область). Он был назначен главой Харьковской ОГА. По информации LIGA.net, промежуточные выборы в округе Кучера могут быть назначены на февраль 2020 года.

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верховная рада Слуга народа александр кубраков Алексей Кучер
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