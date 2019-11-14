Пристайко: Встречи Зеленского и Путина в ближайшее время не будет

Президент Владимир Зеленский не встретится в ближайшее время с главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
"Нет, мы сейчас не планируем двусторонней встречи с Путиным, мы планируем встречу нормандской четверки", - подчеркнул он.
Пристайко добавил, что официальной позиции Казахстана не было – и он узнал об идее Назарбаева из СМИ. В то же время ранее он заявлял, что первый президент Казахстана действительно предлагал помощь в организации переговоров, однако это было "дипломатическое предложение без конкретики".
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