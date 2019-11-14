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Пристайко: Встречи Зеленского и Путина в ближайшее время не будет

Пристайко: Встречи Зеленского и Путина в ближайшее время не будет - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
14.11.2019, 11:17

Министр иностранных дел объяснил: сейчас все силы направлены на нормандский формат, ради которого уже были "сделаны болезненные шаги"

Президент  Владимир Зеленский не встретится в ближайшее время с главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

"Нет, мы сейчас не планируем двусторонней встречи с Путиным, мы планируем встречу нормандской четверки", - подчеркнул он.

Пристайко добавил, что официальной позиции Казахстана не было – и он узнал об идее Назарбаева из СМИ. В то же время ранее он заявлял, что первый президент Казахстана действительно предлагал помощь в организации переговоров, однако это было "дипломатическое предложение без конкретики".

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Владимир Зеленский Нурсултан Назарбаев владимир путин нормандский формат вадим прийстайко
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