Пристайко: Встречи Зеленского и Путина в ближайшее время не будет

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Президент Владимир Зеленский не встретится в ближайшее время с главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

"Нет, мы сейчас не планируем двусторонней встречи с Путиным, мы планируем встречу нормандской четверки", - подчеркнул он.

Пристайко добавил, что официальной позиции Казахстана не было – и он узнал об идее Назарбаева из СМИ. В то же время ранее он заявлял, что первый президент Казахстана действительно предлагал помощь в организации переговоров, однако это было "дипломатическое предложение без конкретики".

Ранее Назарбаев предложил организовать встречу украинского и российского лидеров в Казахстане. По его словам, Зеленский уже дал согласие.

предложил организовать встречу На такое предложение уже отреагировали в Кремле.

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