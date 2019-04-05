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05.04.2019, 21:24

Единая поместная церковь ответила на призыв УПЦ МП отозвать томос

Единая поместная церковь ответила на призыв УПЦ МП отозвать томос - Фото
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Для отзыва патриаршего и синодального томоса об автокефалии ПЦУ нет никаких оснований

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Заявление синода Московского патриархата в Украине относительно "отзыва Томоса" содержит ложь и манипуляции. Об этом заявила в комментарии пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной церкви.

Для отзыва патриаршего и синодального томоса об автокефалии ПЦУ нет никаких оснований, как бы этого ни хотели в Кремле и ни ретранслировал такие мысли Московский патриархат в Украине, отметили в пресс-службе.

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То, что признание решения предоставить ПЦУ томос об автокефалии в полной мере еще не произошло, не означает, что этого не произойдет вообще, пишут в пресс-службе. 

Отмечается также, что Константинопольский патриархат значительно способствовал объединению украинского православия, а Московский патриархат в Украине почти 30 лет только препятствовал достижению и церковного единства, и признанию автокефалии.

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Ранее синод УПЦ МП обратился в вселенскому патриарху Варфоломею с призывом отозвать томос об автокефалии ПЦУ. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко у себя в Twitter отметил, что давление на Константинополь возобновляется с новой силой.

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Теги: томос, пцу, упц мп, религия
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