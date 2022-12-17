Единственный офицер СБУ, выживший на Азовстали, рассказал об обороне Мариуполя – видео

Вернувшийся из российского плена 30 сентября офицер Службы безопасности Украины с позывным "Бурый" рассказал в интервью 1+1 об обороне Мариуполя, своих боевых задачах на Азовстали и 123 днях плена в одиночной камере "Лефортово" в Москве. "Бурый" – единственный сотрудник СБУ, выживший на Азовстали, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Сегодня он снова на службе, чтобы работать на победу Украины, отметили в СБУ.

"Пока не закончилась война, я считаю своим долгом ускорить ее окончание нашей победой. Я присягнул на верность. Поэтому буду оборонять страну, защищать ее граждан до последнего", – заявил "Бурый".

Он рассказал, что после начала широкомасштабного вторжения продолжал работать в Мариуполе, который россияне прицельно и поквартально уничтожали. Когда левый берег города почти полностью разрушили, "Бурый" вместе с двумя другими офицерами из Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях с позывными "Гусар" и "Домаха" окончательно перебрались на Азовсталь.

Одной из ключевых задач сотрудников СБУ была поддержка контрразведывательного режима и пополнение "обменного фонда".

"Чтобы не подвергать гражданских опасности, мы жили в разных помещениях Азовстали, но постоянно контактировали и помогали им... Когда видел слезы детей – это была мощная мотивация выйти наверх и уничтожать врага", – подчеркнул "Бурый".

Ему пришлось пережить потерю обоих побратимов после мощного взрыва на Азовстали, а затем пройти через заключение в Еленовке и "Лефортово".

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Вадим Ребрина

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