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Экс-адвокат Юрия Луценко уволился из Высшего совета правосудия

Экс-адвокат Юрия Луценко уволился из Высшего совета правосудия - Фото
Игорь Фомин (Фото: ВСП)
31.10.2019, 11:11

Отмечается, что заявление об увольнении написано не по принуждению

24 октября Высший совет правосудия рассмотрел заявление Игоря Фомина об увольнении с должности члена ВСП по собственному желанию и удовлетворил его. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Председатель ВСП Андрей Овсиенко отметил, что причин, которые бы свидетельствовали, что такое заявление подано по принуждению, под влиянием иных обстоятельств и не является актом свободного волеизъявления, не установлено.

Таким образом ВСП решил освободить Фомина с должности члена совета по собственному желанию и, соответственно, исключить его из состава Первой дисциплинарной палаты ВСП.

В 2012 Игорь Фомин был адвокатом Юрия Луценко, когда его осудили. 

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высший совет правосудия игорь фомин
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