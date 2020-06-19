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Экс-беркутовцу сообщили о подозрении в участии в убийствах на Институтской

Экс-беркутовцу сообщили о подозрении в участии в убийствах на Институтской - Фото
улица Институтская, снайпер
19.06.2020, 19:30

Подозреваемый сотрудник "Беркута" скрывается от следствия

Госбюро расследований сообщило бывшему сотруднику "Беркута" о подозрении в участии в убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года на Институтской в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Экс-беркутовца подозревают в превышении власти и служебных полномочий, в участии в массовых убийствах опасным для многих способом, в завладении использовавшимся в преступлениях огнестрельным оружием с целью избежания ответственности, в террористическом акте, в незаконном препятствовании проведению митингов.

Подозреваемый скрывается от следствия, поэтому "сообщение о подозрении было осуществлено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины для вручения сообщений, в случае невозможности непосредственного вручения".

В настоящее время организуется розыск подозреваемого, сообщили в прокуратуре.

  • 9 июня двум бывшим служащим "Беркута" в Днепропетровской области сообщили о подозрении в фальсификации доказательств против участника Евромайдана.
  • 18 июня о подозрении сообщили действующему адвокату, экс-прокурору отдела прокуратуры Киева в незаконном препятствовании Майдану.
Вадим Ребрина
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