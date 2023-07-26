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Экс-генпрокурор Пшонка выиграл дело в суде ЕС по поводу санкций

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 15:14
Экс-генпрокурор Пшонка выиграл дело в суде ЕС по поводу санкций - Фото
Виктор Пшонка (Фото: LIGA.net)

Бывший генпрокурор Виктор Пшонка, сбежавший в Россию после свержения режима беглого экс-президента Виктора Януковича, выиграл дело в суде Европейского Союза о своем включении в список военных санкций блока. Об этом сообщает Bloomberg.

26 июля суд аргументировал решение об отмене санкций против Пшонки и его сына Артема, который при Януковиче был нардепом в пророссийской Партии Регионов, ошибками в оценке и сомнениями в том, что они основывались на достаточно "твердой фактической основе".

Пшонка и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины.

Виктор и Артем Пшонки обжаловали решение Совета ЕС от марта 2022 года о продлении санкций в отношении их, однако в сентябре 2022 года Евросоюз сам снял с Пшонок санкции.

В своем решении суд ЕС отметил, что "неясно, убедился ли блок в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах", передает Bloomberg.

Пшонку обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств.

  • 22 июля 2023 года российский предприниматель Сергей Науменко потерпел неудачу в судебном сражении против Великобритании по поводу задержания его роскошной яхты стоимостью $50 миллионов.

Читайте также: В ЕС суд отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды

Милана Головань
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