Экс-генпрокурор Пшонка выиграл дело в суде ЕС по поводу санкций

Бывший генпрокурор Виктор Пшонка, сбежавший в Россию после свержения режима беглого экс-президента Виктора Януковича, выиграл дело в суде Европейского Союза о своем включении в список военных санкций блока. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

26 июля суд аргументировал решение об отмене санкций против Пшонки и его сына Артема, который при Януковиче был нардепом в пророссийской Партии Регионов, ошибками в оценке и сомнениями в том, что они основывались на достаточно "твердой фактической основе".

Пшонка и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины.

Виктор и Артем Пшонки обжаловали решение Совета ЕС от марта 2022 года о продлении санкций в отношении их, однако в сентябре 2022 года Евросоюз сам снял с Пшонок санкции.

В своем решении суд ЕС отметил, что "неясно, убедился ли блок в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах", передает Bloomberg.

Пшонку обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств.

22 июля 2023 года российский предприниматель Сергей Науменко потерпел неудачу в судебном сражении против Великобритании по поводу задержания его роскошной яхты стоимостью $50 миллионов.

Читайте также: В ЕС суд отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.