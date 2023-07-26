Ексгенпрокурор Пшонка виграв справу у суді ЄС щодо санкцій

Колишній генпрокурор Віктор Пшонка, який втік до Росії після повалення режиму експрезидента-втікача Віктора Януковича, виграв справу у суді Європейського Союзу щодо свого включення до списку військових санкцій блоку. Про це повідомляє Bloomberg.

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26 липня суд аргументував рішення про скасування санкцій проти Пшонки та його сина Артема, який за часів Януковича був нардепом у проросійській Партії Регіонів, помилками в оцінці та сумнівами в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо "твердій фактичній основі".

Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягали кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання українських державних коштів та їхнє незаконне переміщення за межі України.

Віктор та Артем Пшонки оскаржували рішення Ради ЄС від березня 2022 року про продовження санкцій щодо них, проте у вересні 2022 року Євросоюз сам зняв з Пшонок санкції.

У своєму рішенні суд ЄС зазначив, що "незрозуміло, чи переконався блок у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях", передає Bloomberg.

Пшонку звинувачують у корупції, зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів.

22 липня 2023 року російський підприємець Сергій Науменко зазнав невдачі у судовій битві проти Великої Британії стосовно затримання його розкішної яхти вартістю $50 мільйонів.

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