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25.04.2019, 11:38

Экс-глава Днепропетровской ОГА снят с розыска – СМИ

Экс-глава Днепропетровской ОГА снят с розыска – СМИ - Фото
Евгений Удод (фото - скриншот видео)

Удоду инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, угрозу убийства, создание преступной организации

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Экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации, бывший заместитель городского главы Кривого Рога Евгений Удод снят с международного розыска. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что около двух недель назад суд первой инстанции удоволетворил ходатайство защитников экс-чиновника о снятии его с розыска. Прокуратура пыталась обжаловать это решение в апелляционном суде, но тот принял решение в пользу Удода.

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Следствие еще продолжается.

В мае 2017-го в Кривом Роге провели обыски и другие следственные действия по делу о преступной организации, которая занималась хищением средств в особо крупных размерах. Правоохранители установили, что члены ОПГ угрожали жизни отдельных должностных лиц горсовета. Генпрокуратура сообщила, что на основании полученных доказательств было объявлено подозрения, в том числе, Удоду - первому заместителю мэра, неофициальному владельцу ООО Биф Стройинвест Михаленко А. П.

В июне его объявили в международный розыск.

Удоду инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, угрозу убийства, создание преступной организации.

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Теги: розыск, евгений удод
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