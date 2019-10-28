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Экс-глава ФБР сбежит в Новую Зеландию, если Трампа переизберут

Экс-глава ФБР сбежит в Новую Зеландию, если Трампа переизберут - Фото
Джеймс Коми (Фото: Eric Lasser/EPA)
28.10.2019, 15:59

Коми был уволен в 2017 году в связи с расследованием ФБР о возможном влиянии России на кампанию Трампа

Бывший директор ФБР Джеймс Коми сказал, что переедет в Новую Зеландию, если Дональд Трамп будет переизбран в 2020 году. Об этом сообщает The Guardian

Коми дал интервью телевизионной сети C-Span, где его спросили, что он будет делать, если Трамп снова победит на выборах. Под смех аудитории экс-глава ФБР сказал, что в своем новом доме в Новой Зеландии он все еще будет верить в Америку.

Издание отмечает, что комментарий Коми - в числе высказываний других выдающихся американцев об идее эмиграции в Новую Зеландию как способе избежать президентства Трампа.

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