Экс-глава ФБР сбежит в Новую Зеландию, если Трампа переизберут

Джеймс Коми (Фото: Eric Lasser/EPA)

Бывший директор ФБР Джеймс Коми сказал, что переедет в Новую Зеландию, если Дональд Трамп будет переизбран в 2020 году. Об этом сообщает The Guardian.

Коми дал интервью телевизионной сети C-Span, где его спросили, что он будет делать, если Трамп снова победит на выборах. Под смех аудитории экс-глава ФБР сказал, что в своем новом доме в Новой Зеландии он все еще будет верить в Америку.

Издание отмечает, что комментарий Коми - в числе высказываний других выдающихся американцев об идее эмиграции в Новую Зеландию как способе избежать президентства Трампа.

14 января 2019 Трамп , беседуя с журналистами у Белого дома, заявил: "Я никогда не работал на Россию"

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