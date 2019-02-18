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18.02.2019, 09:44

"Мне все равно. Верю Путину". Экс-глава ФБР - о встрече у Трампа

"Мне все равно. Верю Путину". Экс-глава ФБР - о встрече у Трампа - Фото
Эндрю Маккейб (фото - ЕРА)

Экс-глава ФБР, который находится в жесткой оппозиции к Трампу, говорит, что "был шокирован", услышав рассказ о такой ситуации на брифинге у президента

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"Мне все равно. Я верю Путину". Так, пишет слов бывшего и. о. директора ФБР Эндрю Маккейба сайт CBS News, президент США Дональд Трамп отреагировал на доклад американских спецслужб о том, что у Северной Кореи есть угрожающие Америке межконтинентальные баллистические ракеты.

По словам Маккейба, Трамп якобы сказал это на брифинге спецслужбы, когда ему показали доклад о ракетах КНДР с выводом, что они могут достичь континентальной части США. Американский лидер отнесся к отчету скептически. "Потому что президент Путин сказал ему, что у Северной Кореи нет таких ракет", - передает канал слова Маккейба.

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Разведчики ответили Трампу, что информация "от Путина" не сходится с теми данными, которые есть у них. Американский лидер на это сказал: "Мне все равно. Я верю Путину".

Самого Маккейба на том брифинге не было. Когда состоялась эта встреча с Трампом, неизвестно.

Редакция CBS не сообщила, обращалась ли за комментарием в пресс-службу Белого дома. Реакции администрации США на это заявление Маккейба пока нет.

Несколько дней назад Маккейб заявил, что в мае 2017 года руководство Минюста США было настолько обеспокоено решением Трампа уволить Джеймса Коми с должности директора ФБР, что обсуждалась возможность применить 25-ю поправку к Конституции и отстранить президента от должности. 

17 марта 2018 года экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейба уволили за несколько дней до пенсии. Весной того же года Трамп обозвал его лжецом и вором после обвинений того в адрес Коми. Впрочем, глава Белого дома также назвал лжецом и самого Коми за сравнение с "боссом мафии".

12 июня 2018-го в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР: Трамп и Ким Чен Ын подписали декларацию о намерениях и заявили, что будут работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. 27-28 февраля состоится вторая их встреча - в Ханое.

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Теги: Джеймс Коми, эндрю маккейб, дональд трамп, владимир путин, выборы, вмешательство, разведка
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