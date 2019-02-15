Начато еще одно расследование связей Трампа с Россией

Эндрю МакКейб (фото - EPA)

Бывший замглавы ФБР Эндрю МакКейб начал расследования возможного вмешательства в следствие о связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Reuters.

МакКейб уточнил, что начал это расследование после того, как Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР в мае 2017 года.

Реклама

Ранее МакКейб говорил, что руководство Министерства юстиции США было настолько обеспокоено из-за увольнения Коми, обсуждало возможность применить 25-ю поправку к Конституции и отстранить Трампа от должности.

Согласно 25-й поправки к Конституции, если вице-президент и большинство членов кабинета решат, что президент "не способен осуществлять свои полномочия и выполнять обязанности" президентства, они могут начать процедуру его отстранения от должности. Такое решение так и не было принято.

МакКейба уволили в марте 2018 года, после того, как выяснилось, что он давал ложные показания об утечке информации.