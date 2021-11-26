Экс-глава ГУР МО Бурба тоже подает в суд на Зеленского после его пресс-конференции

Бывший глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба заявил, что намерен обратиться в суд из-за высказываний о нем президента Владимира Зеленского. Об этом Бурба сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

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В ответ на заявление президента о том, что Бурба "руководил блокировкой транспорта" во времена разгона Майдана, экс-глава ГУР МО сказал, что правоохранительные органы проводили проверку его действий. По словам Бурбы, проведено было больше 20 допросов. "Никакие обвинения не были предъявлены", – сказал он.

Что касается ремонта за 11 млн грн, который, по словам Зеленского, якобы сделал Бурба доме в Конча-Заспе, выделенном ему государством, и где он проживал с семьей, бывший руководитель военной разведки сказал, что на момент заселения дом был в "аварийном состоянии", и ему пришлось за собственные средства делать там ремонт, включая установку мер безопасности ("от ограждения до домов для охраны").

"И это, конечно, сумма не 11 миллионов, как говорит президент", – сказал Бурба.

Касательно обвинения Зеленского в адрес бывшего главы военной разведки в том, что он якобы добывал ту или иную информацию за вознаграждение, тот сказал, что обратится в суд.

"Относительно так называемой торговли документами или материалами за вознаграждение. Наши иностранные партнеры, услышав эти слова, удивились, потому что каждый день, когда я был руководителем разведки, мы обменивались информацией", – сказал Бурба, отметив, что он намерен завтра обратиться в суд, чтобы тот "поставил точку в этом вопросе".

Также президент сегодня заявил, что Бурба полтора года назад доложил ему, что получил оперативную информацию "с формулой ковида и формулой вакцины", и якобы предлагал передать ее России или Китаю.

"Я впервые об этом слышу", – сказал Бурба.

Сегодня на пресс-конференции Зеленский раскритиковал Бурбу и операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

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Вадим Ребрина

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