Бутусов заявил, что подаст в суд на Зеленского

Журналист Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с президентом Владимиром Зеленским из-за его высказываний в свой адрес, которые прозвучали во время общения президента с журналистами на сегодняшнем пресс-марафоне. Об этом Бутусов сказал в комментарии Радио Свобода.

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"Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые какие-то вещи. То есть года лжи ему мало, он хочет еще", – сказал Бутусов.

Сегодня в Киеве Зеленский дал пресс-конференцию тридцати журналистам, которая растянулась на 5,5 часов. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. Во время ответа на вопрос Бутусова президент вступил в полемику с журналистом, заявив, что на его совести жизни людей, потому что Бутусов обнародовал первое применение украинскими военными ударного дрона Bayraktar на Донбассе. "После этого сколько на нас было атак и бомб, сброшенных дронами", – сказал Зеленский. Также он возмутился тем, что Бутусов "сливал информацию" от экс-главы военной разведки Василия Бурбы, а его "совладелец или спонсор" – из cанкционного списка контрабандистов СНБО.

Зеленский раскритиковал Бурбу и операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

Вадим Ребрина

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