Бутусов заявил, что подаст в суд на Зеленского
26.11.2021, 20:24
Юрий Бутусов (скриншот с видео)
Журналист Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с президентом Владимиром Зеленским из-за его высказываний в свой адрес, которые прозвучали во время общения президента с журналистами на сегодняшнем пресс-марафоне. Об этом Бутусов сказал в комментарии Радио Свобода.
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"Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые какие-то вещи. То есть года лжи ему мало, он хочет еще", – сказал Бутусов.
- Сегодня в Киеве Зеленский дал пресс-конференцию тридцати журналистам, которая растянулась на 5,5 часов. LIGA.net вела хронику этого события.
- Во время ответа на вопрос Бутусова президент вступил в полемику с журналистом, заявив, что на его совести жизни людей, потому что Бутусов обнародовал первое применение украинскими военными ударного дрона Bayraktar на Донбассе. "После этого сколько на нас было атак и бомб, сброшенных дронами", – сказал Зеленский. Также он возмутился тем, что Бутусов "сливал информацию" от экс-главы военной разведки Василия Бурбы, а его "совладелец или спонсор" – из cанкционного списка контрабандистов СНБО.
- Зеленский раскритиковал Бурбу и операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера.
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