Зеленский выругал Бутусова: На вашей совести – гибель людей на Донбассе

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции раскритиковал и обвинил в смертях на Донбассе журналиста Юрия Бутусова, который критикует власть и одним из первых стал писать о срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

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Зеленский сказал, что из-за Бутусова за последнюю неделю ежедневно проводит по два-три разговора с международными партнерами, в том числе Францией, Германией, США, Великобритании и ЕС.

"Вы – первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона (Bayraktar, – ред.) по незаконным формированиям на Донбассе… На вашей совести – гибель людей. После этого сколько на нас было атак и бомб, сброшенных дронами", – сказал президент.

Зеленский также возмутился, что Бутусов "сливал информацию" от экс-главы военной разведки Василия Бурбы, который руководил спецоперацией по ЧВК Вагнера.

Кроме того, Зеленский утверждал, что Бутусов работает на пятого президента Петра Порошенко. Президент говорил, что в 2019 году на тот момент глава ОП Андрей Богдан "представлял Бутусова как человека, работавшего на Игоря Коломойского и Геннадия Корбана, когда те защищали Днепропетровскую область". Также Зеленский утверждал, что у Бутусова есть "совладелец или спонсор" из cанкционного списка контрабандистов СНБО.

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Бутусов в ответ заявил, что Зеленский распространяет много лжи о спецоперации по задержанию ЧВК Вагнера и не хочет отвечать за действия главы ОП Андрея Ермака и назначение замсекретаря СНБО Руслана Демченко.

"Ваша тактика – оболгать людей, которые о чем-то пишут, выдумать кучу разговоров. И весело уйти, поскольку пользуетесь таким коротким форматом. Новая шутка Квартала 95. Ваша ложь всем уже очень хорошо видна," – сказал он.

Бутусов также заявил, что еще в сентябре 2020-го дал показания Госбюро расследований по делу ЧВК Вагнера. "Я очень прошу, чтобы все-все ваши фантазии, которые вы тут распространяете на всю страну, хотя бы один раз рассказали на допросе следователю", – подытожил он.

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Марк Сировой

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