Экс-глава Нацслужбы здоровья подал документы на должность председателя НСЗУ

Бывший глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко подал документы на должность председателя НСЗУ. Об этом он написал в Facebook.
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Объявление о конкурсе было опубликовано вчера, в пятницу, 22 мая. Конечный срок подачи документов — в понедельник, 25 мая.
Петренко принял решение подать документы для участия в конкурсе, чтобы "подчеркнуть абсурдность требований и процедуры быстрых "отборов". По его словам, документы уже приняты и он готов к собеседованию.
Также Петренко приглашает желающих принять участие в процедуре общественного наблюдения за проведением собеседования с главой Минздрава на соответствие квалификационным требованиям.
- Конкурс на должность главы НСЗУ уже проходил. Наибольшее количество баллов на нем набрала и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, второе место заняла замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, а третье - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.
- Однако глава МОЗ Максим Степанов отказался объявить кого-либо из них победителем, заявив, что кандидаты не подошли по видению и качествам.
- Вчера был объявлен новый конкурс на должность главы НСЗУ. Требования - минимум трехлетний "опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".
Владислав Сердюк