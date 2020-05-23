Экс-глава Нацслужбы здоровья подал документы на должность председателя НСЗУ

Петренко

Бывший глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко подал документы на должность председателя НСЗУ. Об этом он написал в Facebook.

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Объявление о конкурсе было опубликовано вчера, в пятницу, 22 мая. Конечный срок подачи документов — в понедельник, 25 мая.

Петренко принял решение подать документы для участия в конкурсе, чтобы "подчеркнуть абсурдность требований и процедуры быстрых "отборов". По его словам, документы уже приняты и он готов к собеседованию.

Также Петренко приглашает желающих принять участие в процедуре общественного наблюдения за проведением собеседования с главой Минздрава на соответствие квалификационным требованиям.

Конкурс на должность главы НСЗУ уже проходил. Наибольшее количество баллов на нем набрала и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, второе место заняла замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, а третье - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

Однако глава МОЗ Максим Степанов отказался объявить кого-либо из них победителем, заявив, что кандидаты не подошли по видению и качествам.

минимум трехлетний "опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения". Вчера был объявлен новый конкурс на должность главы НСЗУ. Требования -