Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Экс-глава Нацслужбы здоровья подал документы на должность председателя НСЗУ

Экс-глава Нацслужбы здоровья подал документы на должность председателя НСЗУ - Фото
Петренко
23.05.2020, 12:00

Повторный конкурс на должность главы НСЗУ был объявлен вчера. В нем примет участие первый глава ведомства Олег Петренко

Бывший глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко подал документы на должность председателя НСЗУ. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Объявление о конкурсе было опубликовано вчера, в пятницу, 22 мая. Конечный срок подачи документов — в понедельник, 25 мая.

Петренко принял решение подать документы для участия в конкурсе, чтобы "подчеркнуть абсурдность требований и процедуры быстрых "отборов". По его словам, документы уже приняты и он готов к собеседованию.

Также Петренко приглашает желающих принять участие в процедуре общественного наблюдения за проведением собеседования с главой Минздрава на соответствие квалификационным требованиям.

  • Конкурс на должность главы НСЗУ уже проходил. Наибольшее количество баллов на нем набрала и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, второе место заняла замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, а третье - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.
  • Однако глава МОЗ Максим Степанов отказался объявить кого-либо из них победителем, заявив, что кандидаты не подошли по видению и качествам.
  • Вчера был объявлен новый конкурс на должность главы НСЗУ. Требования - минимум трехлетний "опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
НСЗУ Олег Петренко минздрав максим степанов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 