Экс-глава таможни Нефьодов идет на выборы в Киевсовет от Голоса
Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов будет баллотироваться в Киевсовет от Голоса
Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов будет баллотироваться в Киевсовет от партии Голос. Об этом он сообщил в Facebook.
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"Я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой Голос", - написал Нефьодов, уточнив, что такое решение он принял, поскольку считает необходимым "посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше".
"Я хочу, чтобы Киев реализовал свой потенциал и стал современным и комфортным для людей городом", - заявил он.
Поскольку окно возможностей в правительстве, по мнению Нефьодова, закрылось, то он хочет "попробовать что-то изменить в городе, где он родился и живет". "Команда Голоса ближе всего к моим взглядам – как экономическим, так и этическим", - уточнил экс-глава таможни.
- 24 апреля Кабмин уволил Нефьодова с должности руководителя таможни. В Минфине говорили, что Нефьодов "оказался неспособным выполнять возложенные на него задачи" и "потерял доверие людей". Минфин считает, что есть основания для расследования действий Нефьодова.
- 11 августа о намерении баллотироваться в мэры Киева от Голоса объявил шоумен Сергей Притула.
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