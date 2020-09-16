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Экс-глава таможни Нефьодов идет на выборы в Киевсовет от Голоса

16.09.2020, 09:42
Экс-глава таможни Нефьодов идет на выборы в Киевсовет от Голоса - Фото
Максим Нефьодов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов будет баллотироваться в Киевсовет от Голоса

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов будет баллотироваться в Киевсовет от партии Голос. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой Голос", - написал Нефьодов, уточнив, что такое решение он принял, поскольку считает необходимым "посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше".

"Я хочу, чтобы Киев реализовал свой потенциал и стал современным и комфортным для людей городом", - заявил он.

Поскольку окно возможностей в правительстве, по мнению Нефьодова, закрылось, то он хочет "попробовать что-то изменить в городе, где он родился и живет". "Команда Голоса ближе всего к моим взглядам – как экономическим, так и этическим", - уточнил экс-глава таможни.

Владислав Сердюк
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