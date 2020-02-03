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Экс-кандидата в нардепы от ОПЗЖ объявили в розыск

Экс-кандидата в нардепы от ОПЗЖ объявили в розыск - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции
03.02.2020, 15:34

Дмитрий Торнер летом 2019-го баллотировался в Верховную Раду по партийным спискам ОПЗЖ

Экс-кандидата в народные депутаты от партии Оппозиционная платформа - За життя Дмитрия Торнера объявили в розыск. Информация об этом опубликована на сайте Министерства внутренних дел.

Торнер фигурирует в базе под фамилией Некрасов. Еще в июле 2019 года Служба безопасности установила, что политик якобы имел пять фальшивых паспортов Украины. По данным СБУ, он фактически является гражданином Молдовы Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, который находился в розыске правоохранительных органов этой страны за побег из мест заключения.

19 июля 2019-го Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Торнера как кандидата в нардепы.

Экс-политику инкриминируют ст. 190 ч. 4 (мошенничество) и ст. 358 ч. 4 (подделка документов) УК Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Фото - скриншот сайта МВД

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