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Экс-мэр Дюссельдорфа не верит в зверства россиян. Подоляк ему ответил: фото

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 19:21
Экс-мэр Дюссельдорфа не верит в зверства россиян. Подоляк ему ответил: фото - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал экс-мэра Дюссельдорфа Томаса Гейзеля за то, что он ставит под сомнения подлинность военных преступлений России в Украине и предложил ему приехать и пообщаться с украинцами, которые потеряли родных от рук оккупантов. Об этом он сообщил в Twitter.

"Думаю, господин Гейзель может приехать и задать вопрос мужчине, который потерял семью в Одессе, родителям изнасилованной девочки из Бучи или беженцам из Мариуполя", – заявил Подоляк.

Скріншот

Он обвинил политика в получении вигоды от сотрудничества с Россией и призвал не делать заявлений, за которые потом уже его внукам придется извиняться.

"Удобно, наверное, закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит. Изолироваться от новостей в уютном пузыре. Особенно, когда российские деньги долго грели карман. Думаю, отдельным политикам стоит подумать, не придется ли извиняться за них их внукам", – добавил Подоляк.

  • Вчера оккупанты нанесли удар в 16-этажный жилой дом в Одессе. В результате погибли восемь человек, в том числе один трехмесячный ребенок.

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Наталия Фреик
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