За экс-нардепа Сысоенко внесли залог в 904 000 грн. СБУ сообщала о ее задержании

Суд также арестовал сообщника Сысоенко – он может внести залог в 250 000 грн, сообщила LIGA.net спикер Киевской прокуратуры Надежда Максимец

Ирина Сысоенко (Фото: Facebook)

Суд арестовал подозреваемую в организации схемы уклонения от мобилизации с альтернативой залога более 900 000 гривень. Залог за нее уже внесен, сообщила LIGA.net спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец. Ранее собеседник в правоохранительных органах сообщал, что речь идет об экс-нардепе от "Об'єднання Самопоміч" Ирине Сысоенко.

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"Ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде внесения залога в максимальном размере – более 900 000 грн. По имеющейся информации, залог за подозреваемую внесен. При этом суд возложил на подозреваемую ряд процессуальных обязанностей и запретил общение с участниками производства", – рассказала Максимец.

По ее словам, суд также арестовал сообщника Сысоенко – он имеет право внести залог в размере 250 000 грн. Еще одной подозреваемой был назначен домашний арест.

Утром 7 июня СБУ сообщила, что экс-нардепа задержали в Киеве. По данным следствия, Сысоенко, входящая в настоящее время в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины, изготовляла и продавала фиктивные справки об инвалидности мужчинам, которые хотели незаконно выехать за границу. На этом она зарабатывала до $100 000 в месяц.

Позже ее арестовали с правом на залог в размере 904 000 грн.

Ирина Сысоенко – народный депутат восьмого созыва, избранная от "Об'єднання Самопоміч". С 2013 года – соучредитель и председатель Благотворительного фонда защиты прав медицинских работников, бывший член Ассоциации адвокатов Украины и Ассоциации юристов Украины. В 2015 году стала инициатором создания ОО "Координационный центр помощи участникам АТО".

Сысоенко также была участницей коррупционных скандалов. В 2017 году апелляционный суд постановил конфисковать более 130 000 грн взносов в поддержку Киевской областной организации партии "Самопоміч". Сысоенко была признана виновной в нарушении порядка предоставления или получения вклада в поддержку политической партии.

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