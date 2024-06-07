За екснардепку Сисоєнко внесли заставу у 904 000 грн. СБУ повідомляла про її затримання

Суд також арештував спільника Сисоєнко – він може внести заставу у 250 000 грн, повідомила LIGA.net речниця Київської прокуратури Надія Максимець

Ірина Сисоєнко (Фото: Facebook)

Суд арештував підозрювану в організації схеми ухилення від мобілізації з альтернативою застави у понад 900 000 гривень. Застава за неї уже внесена, повідомила LIGA.net речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець. Раніше співрозмовник у правоохоронних органах повідомляв, що йдеться про екснардепку від Об'єднання Самопоміч Ірину Сисоєнко.

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"Їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді внесення застави у максимальному розмірі – понад 900 000 грн. За наявною інформацією, застава за підозрювану внесена. При цьому суд поклав на підозрювану ряд процесуальних обов’язків та заборонив спілкування з учасниками провадження", – розповіла Максимець.

За її словами, суд також арештував спільника Сисоєнко – він має право внести заставу у вигляді 250 000 грн. Ще одній підозрюваній призначили домашній арешт.

Зранку 7 червня СБУ повідомила, що екснардепку затримали у Києві. За даними слідства, Сисоєнко, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, виготовляла та продавала фіктивні довідки про інвалідність чоловікам, які хотіли незаконно виїхати за кордон. На цьому вона заробляла до $100 000 на місяць.

Пізніше її арештували з правом на заставу у вигляді 904 000 грн.

Ірина Сисоєнко – народна депутатка восьмого скликання, обрана від Об’єднання Самопоміч. З 2013 року – співзасновниця та голова Благодійного фонду захисту прав медичних працівників, колишня членкиня Асоціації адвокатів України та Асоціації юристів України. У 2015 році стала ініціаторкою створення ГО "Координаційний центр допомоги учасникам АТО".

Сисоєнко також була учасницею корупційних скандалів. У 2017 році апеляційний суд постановив конфіскувати понад 130 000 грн внесків на підтримку Київської обласної організації партії Самопоміч. Сисоєнко було визнано винною у порушенні порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії.

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