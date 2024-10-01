Экс-представитель Госдепа США по Украине: Удары по РФ могут разрешить до или после выборов
Курт Волкер (Фото: ЕРА)

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер считает, что Вашингтон снимет ограничения на дальнобойные удары по РФ "до или сразу после президентских выборов". Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, передает немецкий портал n-tv.

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По его мнению, администрация действующего президента Джо Байдена в скором времени будет отменять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

"Это будет либо до, либо сразу после выборов. Возможно, не делая громких заявлений. Возможно, решения будут приниматься постепенно и по отдельности", – высказался Волкер.

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер накануне заявил, что Украина имеет право на дальнобойные удары по территории врага и может делать это оружием собственного производства.

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