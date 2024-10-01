Экс-представитель Госдепа США по Украине: Удары по РФ могут разрешить до или после выборов

Курт Волкер считает, что администрация Байдена не будет делать громких заявлений по поводу отмены ограничений на дальнобойные удары по России

Курт Волкер (Фото: ЕРА)

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер считает, что Вашингтон снимет ограничения на дальнобойные удары по РФ "до или сразу после президентских выборов". Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, передает немецкий портал n-tv.

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По его мнению, администрация действующего президента Джо Байдена в скором времени будет отменять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

"Это будет либо до, либо сразу после выборов. Возможно, не делая громких заявлений. Возможно, решения будут приниматься постепенно и по отдельности", – высказался Волкер.

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер накануне заявил, что Украина имеет право на дальнобойные удары по территории врага и может делать это оружием собственного производства.

20 сентября The Times сообщило, что США и Британия могут предоставить Украине непубличное разрешение на удары по РФ.

28 сентября стало известно, что США и другие союзники все еще не одобрили дальнобойные удары вглубь России.

А 29 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стала ближе к получению разрешения на дальнобойные удары по РФ.

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