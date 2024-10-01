Експредставник Держдепу США щодо України: Удари по РФ можуть дозволити до або після виборів

Курт Волкер вважає, що адміністрація Байдена не робитиме гучних заяв з приводу скасування обмежень на далекобійні удари по Росії

Курт Волкер (Фото: ЕРА)

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер вважає, що Вашингтон зніме обмеження на далекобійні удари по РФ "до або одразу після президентських виборів". Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, передає німецький портал n-tv.

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На його думку, адміністрація чинного президента Джо Байдена незабаром скасовуватиме обмеження на використання Україною далекобійної зброї для ударів вглиб Росії.

"Це буде або до, або одразу після виборів. Можливо, не роблячи гучних заяв. Можливо, рішення ухвалюватимуться поступово та окремо", – висловився Волкер.

Представник Держдепу США Меттью Міллер напередодні заявив, що Україна має право на далекобійні удари по території ворога і може робити це зброєю власного виробництва.

20 вересня The Times повідомило, що США та Британія можуть надати Україні непублічний дозвіл на удари по РФ.

28 вересня стало відомо, що США та інші союзники все ще не схвалили далекобійні удари вглиб Росії.

А 29 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стала ближчою до отримання дозволу на далекобійні удари по РФ.

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