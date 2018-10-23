Экс-руководителя РИА Новости Вышинского суд оставил под арестом

Кирилл Вышинский

Херсонский апелляционный суд оставил под арестом до 4 ноября бывшего руководителя издания РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Об этом LIGA.net сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

"Значит, продление срока, скорее всего, состоится на следующей неделе", - добавил адвокат.

Вышинский подозревается в государственной измене.

По версии СБУ, РФ использовала издание РИА Новости в информационной войне против Украины. Вышинский закрытым указом президента РФ награжден медалью "за возвращение Крыма". 15 мая его задержали.

В июне Вышинский заявил, что отказывается от украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощь. В ГМС ответили, что выход Вышинского из украинского гражданства невозможен, для этого существует специальная процедура.

6 сентября Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста бывшего руководителя РИА Новости до 4 ноября.