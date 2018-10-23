Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.10.2018, 17:01

Экс-руководителя РИА Новости Вышинского суд оставил под арестом

Экс-руководителя РИА Новости Вышинского суд оставил под арестом - Фото
Кирилл Вышинский

Вышинский останется под стражей до 4 ноября

Реклама
Реклама

Херсонский апелляционный суд оставил под арестом до 4 ноября бывшего руководителя издания РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Об этом LIGA.net сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

"Значит, продление срока, скорее всего, состоится на следующей неделе", - добавил адвокат.

Вышинский подозревается в государственной измене. 

По версии СБУ, РФ использовала издание РИА Новости в информационной войне против Украины. Вышинский закрытым указом президента РФ награжден медалью "за возвращение Крыма". 15 мая его задержали.

В июне Вышинский заявил, что отказывается от украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощь. В ГМС ответили, что выход Вышинского из украинского гражданства невозможен, для этого существует специальная процедура.

6 сентября Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста бывшего руководителя РИА Новости до 4 ноября.

Читайте также
Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: риа новости, кирилл вышинский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В СБУ ответили РИА Новости на обвинение в вербовке журналистки
Политика В СБУ ответили РИА Новости на обвинение в вербовке журналистки
В Киеве задержан журналист РИА Новости Украина
Происшествия В Киеве задержан журналист РИА Новости Украина
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 