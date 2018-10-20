Экс-руководителю Госэкоинспекции сообщили о подозрении - НАБУ

Андрей Заика

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Подозреваемый не задекларировал имущество более чем на 60 млн грн

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Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему руководителю Государственной экологической инспекции за незадекларированное имущество на 60 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Экс-чиновника подозревают в декларировании недостоверной информации.

Подозреваемый подал заведомо недостоверные сведения в декларации за 2015 и 2016 годы, а также перед увольнением, говорится в сообщении.

Детективы НАБУ установили, что в электронной декларации за 2015 год бывший чиновник не отразил сведения в отношении имущества на общую сумму более 3 млн 774 тыс. грн, а в е-декларации за 2016 год – на общую сумму более 29 млн 616 тыс. грн.

Кроме того, в декларацию, поданную перед увольнением с занимаемой должности, экс-чиновник не внес сведения об имуществе на общую сумму около 27 млн 963 тыс. грн.

Совокупный размер незадекларированного имущества лица превышает 60 млн грн, сказано в сообщении.

Досудебное расследование ведется с апреля 2017 года.

В мае Нацагентство по противодействию коррупции сообщило, что направит в НАБУ выводы о полной проверке деклараций за 2015 и 2016 годы экс-главы Госэкоинспекции Андрея Заики. Отмечалось, что в декларации 2015 года, он не задекларировал автомобили жены Mazda 5 и матери Nissan Qashqai и доход от продажи своего прогулочного катера. Также Заика не указал собственный земельный участок в Ялте, участок жены в Киевской области и три земельных участка матери в Киевской и Черниговской областях.

Заику уволили с должности главы Госэкоинспекции 22 февраля 2017 года.