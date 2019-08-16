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Экс-замглавы МВД Украины получил гражданство России - СМИ

Экс-замглавы МВД Украины получил гражданство России - СМИ - Фото
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16.08.2019, 22:01

Дмитрий Ворона занимал высокие посты во время президентства Януковича

Бывший заместитель главы МВД Украины Дмитрий Ворона получил российское гражданство. Об этом сообщается на сайте правовой информации РФ, передает российское отделение Радио Свобода.

Кроме должности замминстра МВД (в 2010 и 2011 гг), Ворона занимал посты, главы Государственной миграционной службы (2010 г.), замглавы Минюста (2012 г.), а также был главой Государственной регистрационной службы (2013-2014 гг).

Дмитрий Ворона родился в 1980 году в Донецке, закончил Донецкий национальный университет по специальности юрист.

В 2018 году в СМИ была опубликована информация о том, что Ворона - внештатный советник "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

  • 24 июля 2019 года сообщалось, что 7 000 жителей ОРДЛО получили российские паспорта. 

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дмитрий ворона гражданство
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