Экс-замглавы МВД Украины получил гражданство России - СМИ

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Бывший заместитель главы МВД Украины Дмитрий Ворона получил российское гражданство. Об этом сообщается на сайте правовой информации РФ, передает российское отделение Радио Свобода.

Кроме должности замминстра МВД (в 2010 и 2011 гг), Ворона занимал посты, главы Государственной миграционной службы (2010 г.), замглавы Минюста (2012 г.), а также был главой Государственной регистрационной службы (2013-2014 гг).

Дмитрий Ворона родился в 1980 году в Донецке, закончил Донецкий национальный университет по специальности юрист.

В 2018 году в СМИ была опубликована информация о том, что Ворона - внештатный советник "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

24 июля 2019 года сообщалось , что 7 000 жителей ОРДЛО получили российские паспорта.

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