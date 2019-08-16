Экс-замглавы МВД Украины получил гражданство России - СМИ

Бывший заместитель главы МВД Украины Дмитрий Ворона получил российское гражданство. Об этом сообщается на сайте правовой информации РФ, передает российское отделение Радио Свобода.
Кроме должности замминстра МВД (в 2010 и 2011 гг), Ворона занимал посты, главы Государственной миграционной службы (2010 г.), замглавы Минюста (2012 г.), а также был главой Государственной регистрационной службы (2013-2014 гг).
Дмитрий Ворона родился в 1980 году в Донецке, закончил Донецкий национальный университет по специальности юрист.
В 2018 году в СМИ была опубликована информация о том, что Ворона - внештатный советник "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.
Читайте также: Прописки нет: оккупанты раздали 25 000 паспортов РФ в Донбассе