Экс-замминистра оккупированных территорий Гримчака приговорили к 10 годам тюрьмы

Сегодня, 23 февраля, Высший антикоррупционный суд приговорил экс-замминистра временно оккупированных территорий Юрия Гримчака к 10 годам заключения с конфискацией имущества. Его заключили под стражу немедленно в зале суда.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, суд признал Гримчака виновным в совершении таких преступлений как – мошенничество, подстрекательство к покушению на дачу взятки должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд изменил Гримчаку меру пресечения на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу.

До этого Гримчак находился под ночным домашним арестом.

Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск прокурора САП об удержании с Гримчака почти 980 000 грн имущественного ущерба. Вместе с тем, суд дополнительно взыскал с эксзамминистра еще 200 000 грн судебных издержек.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

14 августа 2019 года Гримчак был задержан НАБУ, ему объявили подозрение в мошенничестве. В НАБУ заявили, что Гримчак и его помощник требовали от представителя юридического лица взятку в $1,1 млн за влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

В октябре того же подозрение изменили на злоупотребление влиянием.

Наталия Медведева

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