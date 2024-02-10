Эксглава финской разведки о российской угрозе: Путин готов к более серьезным рискам

Пекка Товери (Фото: pekkatoveri.fi)

Все больше европейских лидеров понимают поведение России и политические взгляды ее элит, считающих, что у них есть право брать силой все, что хочется. Поэтому западные лидеры пытаются разбудить своих граждан, чтобы люди поняли: сейчас нужно жертвовать и вкладывать ресурсы в оборону.

Такое мнение в комментарии LIGA.net выразил бывший начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери.

С начала 2024 года ряд европейских премьер-министров, министров обороны и начальников штабов предупреждали, что Европа может столкнуться с российской агрессией через 2-3 года.

"Думаю, что некоторые лидеры опасаются, что война в Украине может закончиться в ситуации, когда России удастся сохранить оккупированные сейчас территории и что это повысит уверенность Путина в собственных силах настолько, что он будет готов бросить непосредственный вызов Западу", – говорит он.

В настоящее время риск российской агрессии против одной из стран НАТО почти нулевой, добавляет эксглава финской разведки. Через пять лет он будет выше, но не очень большим. У России нет ресурсов, чтобы конкурировать с Западом по обороноспособности.

"Вызов состоит в том, что Россия является диктатурой, и как диктатор Путин готов и способен идти на более серьезные риски, чем лидеры демократических стран. Если мы не продемонстрируем силу и реальную обороноспособность, риск значительно возрастает", – отмечает Товери.

Подробнее читайте в обширном тексте LIGA.net о том, как Северная Европа готовится стать восточным фронтом с Россией.

В марте 2022 года американские военные провели первые масштабные учения в Арктике – на фоне вторжения России в Украину США осознают важность укрепления своих позиций на севере, пишет The New York Times.

22 ноября Норвежская энергетическая компания Equinor заявила о намерении инвестировать вместе с партнерами 14,8 млрд крон ($1,44 млрд) в развитие глубоководного газового месторождения Irpa в Норвежском море.

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