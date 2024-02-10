Ексголова фінської розвідки про російську загрозу: Путін готовий до значно серйозніших ризиків

Пекка Товері (Фото: pekkatoveri.fi)

Все більше європейських лідерів розуміють поведінку Росії та політичні погляди її еліт, які вважають, що мають право брати силою все, що хочуть. Тому західні лідери намагаються розбудити своїх громадян, щоб люди зрозуміли: зараз потрібно жертвувати і вкладати ресурси в оборону.

Таку думку у коментарі LIGA.net висловив колишній начальник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері.

Від початку 2024 року низка європейських прем’єр-міністрів, міністрів оборони та начальників штабів, попереджали, що Європа може зіткнутися з російською агресією через 2-3 роки, нагадав він.

"Думаю, що деякі з лідерів побоюються, що війна в Україні може закінчитися в ситуації, коли Росії вдасться зберегти окуповані зараз території і що це підвищить впевненість Путіна у власних силах настільки, що він буде готовий кинути безпосередній виклик Заходу", – каже він.

Зараз ризик російської агресії проти однієї з країн НАТО майже нульовий, додає ексочільник фінської розвідки. Через п'ять років він буде більшим, але не надто великим. Росія не має ресурсів, щоб конкурувати із Заходом щодо обороноздатності.

"Виклик полягає в тому, що Росія є диктатурою, і як диктатор Путін готовий і здатний йти на значно серйозніші ризики, ніж лідери демократичних країн. Якщо ми не продемонструємо силу і реальну обороноздатність, ризик значно зростає", – наголошує Товері.