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Экс-министр обороны Ежель получил подозрение за харьковские соглашения

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 14:06
Экс-министр обороны Ежель получил подозрение за харьковские соглашения - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Бывший министр обороны Михаил Ежель получил подозрение в связи с его ролью в подготовке харьковских соглашений. Об этом сообщили Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований.

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Ежель согласовал без замечаний соглашение между Украиной и Россией, которое продлило на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма и Севастополя. Это позволило России увеличить численность войск в Украине и использовать их для оккупации полуострова в 2014 году.

Действия бывшего министра квалифицировали как государственную измену – ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111 УК Украины.

СПРАВКА. С конца 2008 года РФ вдвое повысила цену на газ, подталкивая тогдашние власти Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму. В течение 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к такому шагу не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента – 21 апреля 2010 года. В ГБР говорили, что в обмен РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.
  • Ежель стал пятым топ-чиновником, который стал подозреваемым по делу о харьковских соглашениях. В 2021 году о подозрении было сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову, в июле 2022 года – бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и Константину Грищенко, экс-министру иностранных дел.
Андрей Водяный
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Михаил Ежель Крым севастополь черноморский флот харьковские соглашения
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