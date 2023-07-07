"Еле вышли из кольца, вообще никто нас не поддерживал" – перехват ГУР

Оккупант в телефонном разговоре рассказывает, что во время наступления ВСУ его подразделение оказалось в окружении и выходило из него с большими потерями и без всякой поддержки других российских частей. Запись перехвата телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Россиянин говорит, что при отступлении они "оружие просто выкидывали, потому что нет смысла таскаться с ним".

"Нас уже в кольцо взяли, мы начали ночью уходить оттуда, из этого кольца долбаного. Ни арта, вообще никто нас не поддерживал, чтоб люди вышли. Потерь (много), со мной пацаны которые были, за час шестеро..." – рассказывает военный.

"Вызвали вертушки, чтобы прикрыли. Отказали... Раненых вытаскивали под таким обстрелом..." – жалуется оккупант.

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