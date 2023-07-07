UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Еле вышли из кольца, вообще никто нас не поддерживал" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 19:51
Фото - скриншот

Оккупант в телефонном разговоре рассказывает, что во время наступления ВСУ его подразделение оказалось в окружении и выходило из него с большими потерями и без всякой поддержки других российских частей. Запись перехвата телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Россиянин говорит, что при отступлении они "оружие просто выкидывали, потому что нет смысла таскаться с ним".

"Нас уже в кольцо взяли, мы начали ночью уходить оттуда, из этого кольца долбаного. Ни арта, вообще никто нас не поддерживал, чтоб люди вышли. Потерь (много), со мной пацаны которые были, за час шестеро..." – рассказывает военный. 

"Вызвали вертушки, чтобы прикрыли. Отказали... Раненых вытаскивали под таким обстрелом..." – жалуется оккупант.

Слушайте также: "Командиру можно в отпуск, потому что он пропитое чмо и ему тут морду бьют" – перехват ГУР 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаоккупантытелефонный разговорперехват ГУР
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 