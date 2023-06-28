В телефонном разговоре российский военный жалуется на то, что в командовании "все бездействуют", а личный состав от безнадежности уже готов покалечиться, чтобы любой ценой оказаться в тылу. Запись перехваченного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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В первой части разговора оккупант обсуждает с пожилой женщиной в России, какие документы можно подать, чтобы вынудить командование провести ротацию его подразделения, которое держат на фронте уже "второе полугодие".

"Скоро от этих взрывов головы поразлетаются у всех... Вы не удивляйтесь, если личный состав покидает бронежилеты, оружие, выставит руки-ноги в поле, чтобы позадело и уехать отсюда "трехсотыми", – говорит россиянин.

Он также жалуется, что в командовании "все бездействуют", и рассказывает, что вот "командира роты отпускают в отпуск, отправляют домой, потому что он пропитое чмо почепское, ему морду бьют тут через день".

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