У телефонній розмові російський військовий скаржиться на те, що в командуванні "все бездействуют", а особовий склад від безнадійності вже готовий покалічитися, щоб за будь-яку ціну опинитися в тилу. Запис перехопленої розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

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У першій частині розмови окупант обговорює із літньою жінкою в Росії, які документи можна подати, щоб змусити командування провести ротацію його підрозділу, який тримають на фронті вже "друге півріччя".

"Скоро от этих взрывов головы поразлетаются у всех... Вы не удивляйтесь, если личный состав покидает бронежилеты, оружие, выставит руки-ноги в поле, чтобы позадело и уехать отсюда "трехсотыми", – каже росіянин.

Він також скаржиться, що в командуванні "все бездействуют", і розповідає, що ось "командира роты отпускают в отпуск, отправляют домой, потому что он пропитое чмо почепское, ему морду бьют тут через день".

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