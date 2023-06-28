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"Командиру можна у відпустку, бо він пропите чмо і йому тут морду б'ють" – перехоплення ГУР видео

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 21:24
Російські окупанти (Фото: росЗМІ)
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У телефонній розмові російський військовий скаржиться на те, що в командуванні "все бездействуют", а особовий склад від безнадійності вже готовий покалічитися, щоб за будь-яку ціну опинитися в тилу. Запис перехопленої розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

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У першій частині розмови окупант обговорює із літньою жінкою в Росії, які документи можна подати, щоб змусити командування провести ротацію його підрозділу, який тримають на фронті вже "друге півріччя".

"Скоро от этих взрывов головы поразлетаются у всех... Вы не удивляйтесь, если личный состав покидает бронежилеты, оружие, выставит руки-ноги в поле, чтобы позадело и уехать отсюда "трехсотыми", – каже росіянин.

Він також скаржиться, що в командуванні "все бездействуют", і розповідає, що ось "командира роты отпускают в отпуск, отправляют домой, потому что он пропитое чмо почепское, ему морду бьют тут через день".

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Сергій Бережний
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війнаокупантителефонна розмоваперехоплення ГУР
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