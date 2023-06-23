"Пацани морально зламані, всі зіскочили, нас тут кинули як не знаю кого" – перехоплення ГУР

Російські окупанти відмовляються виконувати "безглузді накази" своїх командирів і скаржаться, що їх тримають на фронті з незрозумілих причин. Про це розповідає військовий РФ у телефонній розмові, запис якої публікує Головне управління розвідки Міноборони.

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Військовий у розмові скаржиться, що в їхній роті ніхто не розуміє, чого від них чекає командування, і побоюються, що почнуть затикати дірки на передовій.

"БТРщики по второму кругу в отпуска начинают ездить, а нам отпуска полностью остановили... Я командиру роты сказал: я не контрактник, я мирный человек, приехал сюда по мобилизации выполнять свой воинский долг, защищать свою родину. Ваши нелепые приказы никто не будет выполнять", – розповідає він.

Мобілізований також розповідає про втрати росіян.

"Тут одни заехали пару месяцев назад. 36 человек сразу, за полчаса, увезли. И нас хотят туда завести. Копайте, готовьте. Мы сказали, никто никуда не поедет. Все уехали, все соскочили, а нас тут бросили как не знаю кого. Две недели "вертушка" лупила здесь, пацаны реально морально сломлены. Приходят ко мне и говорят – я все, я сейчас автомат кину и уйду...."

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