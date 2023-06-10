Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення телефонної розмови російського окупанта з позицій на півдні України, в якій він зізнається, що місцевих жителів після прориву дамби Каховської ГЕС росіяни не рятували, мало того — вони забирали у місцевих плавзасоби, щоб врятуватися самим.

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У ГУР назвали це черговим підтвердженням зумисного підриву окупантами греблі на Каховській ГЕС.

Окупант розповідає, що брав участь в евакуації військових та зброї. Втім, жодної допомоги місцевому населенню з боку рашистів надано не було.

"А вы местных тоже эвакуировали?" – питає в нього дружина. "Нет, только себя", – відповідає росіянин.

Далі розповідає, що стрімкий підйом води став несподіванкою, адже їх завчасно попередили, що великої повені не буде: "Вообще сказали, что вода не поднимется сильно. Потому мы вещи не собирали. Потом уже как сильно прижало, быстро все спасайте все".

Єдине, про що жалкують окупант з дружиною, – не вдалося врятувати "шмотки".

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на окупованій частині Херсонської області є катастрофічною.

Перехоплення Служби безпеки України підтвердило, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів.

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