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Окупант зізнається, що після підриву Каховської ГЕС росіяни не рятували місцевих — перехоплення ГУР видео

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 20:50
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення телефонної розмови російського окупанта з позицій на півдні України, в якій він зізнається, що місцевих жителів після прориву дамби Каховської ГЕС росіяни не рятували, мало того — вони забирали у місцевих плавзасоби, щоб врятуватися самим.

У ГУР назвали це черговим підтвердженням зумисного підриву окупантами греблі на Каховській ГЕС.

Окупант розповідає, що брав участь в евакуації військових та зброї. Втім, жодної допомоги місцевому населенню з боку рашистів надано не було.

"А вы местных тоже эвакуировали?" – питає в нього дружина. "Нет, только себя", – відповідає росіянин.

Далі розповідає, що стрімкий підйом води став несподіванкою, адже їх завчасно попередили, що великої повені не буде: "Вообще сказали, что вода не поднимется сильно. Потому мы вещи не собирали. Потом уже как сильно прижало, быстро все спасайте все".

Єдине, про що жалкують окупант з дружиною, – не вдалося врятувати "шмотки".

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
Вадим Ребрина
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ГУР МОкаховська гес
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