Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта с позиций на юге Украины, в котором он признается, что местных жителей после прорыва дамбы Каховской ГЭС россияне не спасали, мало того — они забирали у местных плавсредства, чтобы спастись самим.
В ГУР назвали это очередным подтверждением умышленного подрыва оккупантами дамбы на Каховской ГЭС.
Оккупант рассказывает, что участвовал в эвакуации военных и оружия. Однако никакой помощи местному населению со стороны рашистов оказано не было.
"А вы местных тоже эвакуировали?" – спрашивает у него жена. "Нет, только себя", – отвечает россиянин.
Далее рассказывает, что стремительный подъем воды стал неожиданностью, ведь их раньше предупредили, что большого наводнения не будет: "Вообще сказали, что вода не поднимется сильно. Потому мы вещи не собирали. Потом уже как сильно прижало, быстро все спасайте все".
Единственное, о чем сожалеют оккупант с женой, – не удалось спасти "шмотки".
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая.
- Перехват Службы безопасности Украины подтвердил, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов.
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