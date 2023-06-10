Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта с позиций на юге Украины, в котором он признается, что местных жителей после прорыва дамбы Каховской ГЭС россияне не спасали, мало того — они забирали у местных плавсредства, чтобы спастись самим.

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В ГУР назвали это очередным подтверждением умышленного подрыва оккупантами дамбы на Каховской ГЭС.

Оккупант рассказывает, что участвовал в эвакуации военных и оружия. Однако никакой помощи местному населению со стороны рашистов оказано не было.

"А вы местных тоже эвакуировали?" – спрашивает у него жена. "Нет, только себя", – отвечает россиянин.

Далее рассказывает, что стремительный подъем воды стал неожиданностью, ведь их раньше предупредили, что большого наводнения не будет: "Вообще сказали, что вода не поднимется сильно. Потому мы вещи не собирали. Потом уже как сильно прижало, быстро все спасайте все".

Единственное, о чем сожалеют оккупант с женой, – не удалось спасти "шмотки".

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая.

Перехват Службы безопасности Украины подтвердил, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов.

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