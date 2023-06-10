UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупант говорит, что после подрыва Каховской ГЭС россияне не спасали местных — перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 20:50
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта

Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта с позиций на юге Украины, в котором он признается, что местных жителей после прорыва дамбы Каховской ГЭС россияне не спасали, мало того — они забирали у местных плавсредства, чтобы спастись самим.

В ГУР назвали это очередным подтверждением умышленного подрыва оккупантами дамбы на Каховской ГЭС.

Оккупант рассказывает, что участвовал в эвакуации военных и оружия. Однако никакой помощи местному населению со стороны рашистов оказано не было.

"А вы местных тоже эвакуировали?" – спрашивает у него жена. "Нет, только себя", – отвечает россиянин.

Далее рассказывает, что стремительный подъем воды стал неожиданностью, ведь их раньше предупредили, что большого наводнения не будет: "Вообще сказали, что вода не поднимется сильно. Потому мы вещи не собирали. Потом уже как сильно прижало, быстро все спасайте все".

Единственное, о чем сожалеют оккупант с женой, – не удалось спасти "шмотки".

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая.
  • Перехват Службы безопасности Украины подтвердил, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гур мокаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 