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"Пацаны морально сломлены, все соскочили, нас тут бросили как не знаю кого" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 20:51
Российская линия обороны (Иллюстративное фото с ресурса оккупантов)

Российские оккупанты отказываются выполнять "нелепые приказы" своих командиров и жалуются, что их держат на фронте по непонятным причинам. Об этом рассказывает военный РФ в телефонном разговоре, запись которого публикует Главное управление разведки Минобороны.

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Военный в разговоре жалуется, что в их роте никто не понимает, чего от них ждет командование, и опасаются, что ими начнут затыкать дыры на передовой.

"БТРщики по второму кругу в отпуска начинают ездить, а нам отпуска полностью остановили... Я командиру роты сказал: я не контрактник, я мирный человек, приехал сюда по мобилизации выполнять свой воинский долг, защищать свою родину. Ваши нелепые приказы никто не будет выполнять", – рассказывает он.

Мобилизованный также рассказывает о потерях россиян.

"Тут одни заехали пару месяцев назад. 36 человек сразу, за полчаса, увезли. И нас хотят туда завести. Копайте, готовьте. Мы сказали, никто никуда не поедет. Все уехали, все соскочили, а нас тут бросили как не знаю кого. Две недели "вертушка" лупила здесь, пацаны реально морально сломлены. Приходят ко мне и говорят – я все, я сейчас автомат кину и уйду..."   

Слушайте также: Оккупант говорит, что после подрыва Каховской ГЭС россияне не спасали местных — перехват

Сергей Бережной
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войнаоккупантытелефонный разговорперехват ГУР
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