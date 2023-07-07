"Ледве вийшли з кільця, взагалі ніхто нас не підтримував" – перехоплення ГУР

Окупант у телефонній розмові розповідає, що під час наступу ЗСУ його підрозділ опинився в оточенні і виходив із нього з великими втратами і без будь-якої підтримки інших російських частин. Запис перехоплення телефонної розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Росіянин каже, що при відступі вони "оружие просто выкидывали, потому что нет смысла таскаться с ним".

"Нас уже в кольцо взяли, мы начали ночью уходить оттуда, из этого кольца долбаного. Ни арта, вообще никто нас не поддерживал, чтоб люди вышли. Потерь (много), со мной пацаны которые были, за час шестеро..." – розповідає військовий.

"Вызвали вертушки, чтобы прикрыли. Отказали... Раненых вытаскивали под таким обстрелом..." – бідкається окупант.

Слухайте також: "Командиру можна у відпустку, тому що він пропите чмо і йому тут морду б'ють" – перехоплення ГУР

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.