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Ели прямо из раковины. Журналисты показали, как жили оккупанты в Тростянце – видео

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 19:00
Ели прямо из раковины. Журналисты показали, как жили оккупанты в Тростянце – видео - Фото
Скриншот с видео

Канал "Український свідок" опубликовал видео из освобожденного от российских оккупантов Тростянца Сумской области. Кроме руин, в который превратили россияне город, на видео запечатлено место их жительства, поражающее количеством оставшейся после них грязи и мусора.

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На протяжении трех недель россияне жили на нулевом этаже местного автовокзала.

Как рассказал сотрудник ГСЧС, и это зафиксировано на видео, в одном месте у оккупантов был и туалет, и кухня, и ванная. Там, где спали, там же они ходили и в туалет.

Ели прямо из раковины. Журналисты показали, как жили оккупанты в Тростянце – видео

По словам спасателя, сейчас в помещении автовокзала, после начала уборки, осталось около 10% мусора.

Ели прямо из раковины. Журналисты показали, как жили оккупанты в Тростянце – видео

В Тростянце сотрудники ГСЧС ищут людей под завалами, но пока находят только взрывоопасные предметы. Ни живых, ни мертвых людей в разрушенных зданиях на данный момент не обнаружено.

Согласно многочисленным радиоперехватам, в телефонных разговорах с родными оккупанты поражались асфальтированным дорогам в украинских селах, дорогим ремонтам в домах, качественным одежде и бытовой технике, которые находили в жилищах украинцев. Россияне признавались, что сами они живут намного беднее и хуже. 

Вадим Ребрина
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Россия война оккупанты ГСЧС тростянец
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