Энергосистема на грани. Лана Зеркаль ответила, чего ждать украинцам этой зимой

Худший сценарий не обязательно будет, но украинцам посоветовали быть готовыми на всякий случай

Отключение света в Украине (Фото: Depositphotos)

Зима 2024/2025 будет тяжелой для украинцев в плане отключения света. Но во многом ситуация будет зависеть не от центральных, а от местных властей, рассказала LIGA.net чрезвычайный и полномочный посол, член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль.

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По ее словам, местные власти уже сейчас должны думать о том, как зимой обеспечить украинцам комфортные условия и уменьшить зависимость от центрального энергоснабжения. Есть пути, как этого достичь, но, отмечает посол, в большинстве своем власть идет по пути наименьшего сопротивления.

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"И наши партнеры, и местные власти – все привозят генераторы. С одной стороны, это действительно решение, но оно временное. С другой стороны – многие доноры привозят большие генераторы, которые нужно подключать. Но сначала нужно получить проект на это подключение, иметь контракт с компаниями, которые будут обеспечивать сопровождение этого оборудования", – говорит Зеркаль.

Но, по ее словам, пока не все подключено и работает, даже те генераторы, которые были переданы Украине в 2022 году. Поэтому нужно провести ревизию на местах, чтобы понять, как города планируют выживать в условиях отсутствия электроснабжения.

Посол считает, что украинцам не стоит рассчитывать, что в России закончатся снаряды. Особенно учитывая последние массированные атаки. Зеркаль призвала украинцев быть готовыми к худшему сценарию. Если он не произойдет, то реакция общества будет более положительной, чем когда города будут не готовы к длительным отключениям света.

"Я никого не пугаю, просто считаю, что лучше подготовиться к худшему, чтобы просто быть готовым. Этого не произойдет? Это будет прекрасно, но лучше быть подготовленным", – сказала она.

Лана Зеркаль добавила, что не может спрогнозировать, как долго будут продолжаться отключения света и в каком объеме. Через два с половиной года регулярных обстрелов энергосистема Украины уже на грани, но благодаря помощи Запада и усилиям украинских энергетиков все еще работает.

Чтобы преодолеть зиму, нужна "синергия доноров, местных и центральных властей", говорит посол. Также она считает, что нужно создавать малую генерацию, которая будет менее зависима от атак, на которую не будут тратить ракеты и которая будет обеспечивать достаточный уровень электроэнергии в сети Украины.