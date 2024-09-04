Енергосистема на межі. Лана Зеркаль відповіла, чого чекати українцям цієї зими

Відключення світла в Україні (Фото: Depositphotos)

Зима 2024/2025 буде важкою для українців в плані відключень світла. Але багато в чому ситуація залежатиме не від центральної, а від місцевої влади, розповіла LIGA.net надзвичайна та повноважна пані посол, членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль.

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За її словами, місцева влада вже зараз повинна думати над тим, як взимку забезпечити українцям комфортні умови та зменшити залежність від центрального енергопостачання. Є шляхи, як цього досягти, але, зазначає пані посол, здебільшого влада йде шляхом найменшого супротиву.

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"І наші партнери, і місцева влада – всі привозять генератори. З одного боку, це дійсно рішення, але воно тимчасове. З іншого боку – багато донорів привозять великі генератори, які треба підключати. Але спочатку треба отримати проєкт на це підключення, мати контракт з компаніями, які забезпечуватимуть супровід цього обладнання", – сказала Зеркаль.

Але, за її словами, наразі не все під'єднано і працює, навіть ті генератори, які були передані Україні у 2022 році. Тому треба провести ревізію на місцях, щоб зрозуміти, як міста планують виживати в умовах відсутності електропостачання.

Пані посол вважає, що українцям не варто розраховувати на те, що в Росії закінчаться снаряди. Особливо з огляду на останні масовані атаки. Зеркаль закликала українців бути готовими до найгіршого сценарію. Якщо він не відбудеться, то реакція суспільства буде більш позитивною, ніж коли міста будуть не готові до тривалих відключень світла.

"Я нікого не лякаю, просто вважаю, що краще підготуватися до найгіршого, щоб просто бути готовим. Цього не станеться? Це буде прекрасно, але краще бути підготовленим", – сказала вона.

Лана Зеркаль додала, що не може спрогнозувати, як довго триватимуть відключення світла та в якому обсязі. Через два з половиною роки регулярних обстрілів енергосистема України вже на межі, але завдяки допомозі Заходу та зусиллям українських енергетиків досі працює.

Щоб подолати зиму, потрібна "синергія донорів, місцевої та центральної влади", каже пані посол. Також вона вважає, що треба створювати малу генерацію, яка буде менш залежна від атак, на яку не витрачатимуть ракети і яка забезпечуватиме достатній рівень електроенергії в мережі України.