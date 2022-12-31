Энергосистема остается стабильной, несмотря на предновогодний террор россиян – Шмыгаль
Несмотря на массированный ракетный обстрел, устроенный россиянами перед Новым годом, украинская энергосистема остается стабильной. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Он подчеркнул, что страна-террорист устроила атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах, в результате чего повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые.
"Россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на Новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это, наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", – говорится в сообщении премьера.
Шмыгаль уверен, что Россия и ее террористические войска понесут наказание за каждую выпущенную по Украине ракету.
- Перед Новым годом Россия решила в очередной раз атаковать Украину ракетами. В некоторых областях начались экстренные отключения света.
- В Киеве в результате массированных ракетных ударов оккупантов погиб один человек, трое ранены.
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