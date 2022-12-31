UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Энергосистема остается стабильной, несмотря на предновогодний террор россиян – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 16:06
Энергосистема остается стабильной, несмотря на предновогодний террор россиян – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото - пресс-служба Кабмина)

Несмотря на массированный ракетный обстрел, устроенный россиянами перед Новым годом, украинская энергосистема остается стабильной. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что страна-террорист устроила атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах, в результате чего повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые.

"Россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на Новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это, наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", – говорится в сообщении премьера.

Шмыгаль уверен, что Россия и ее террористические войска понесут наказание за каждую выпущенную по Украине ракету.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война электричество ракетный удар Денис Шмыгаль энергосистема энегетика
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 