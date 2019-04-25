Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.04.2019, 14:47

Енин о том, влиял ли Порошенко на дело Курченко: "Инсинуации"

Енин о том, влиял ли Порошенко на дело Курченко: "Инсинуации" - Фото
Евгений Енин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Подавший в отставку замгенпрокурора заявил, что "если вы склонны верить не мне, а тому, на ком клейма поставить негде, ничем помочь не могу"

Реклама
Реклама

Замгенпрокурора Евгений Енин пояснил свое сегодняшнее заявление об отставке тем, что ситуация вокруг расследования "дела Курченко" стала искусственно политизированной и его усилий для противодействия этому не хватает. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"На определенном этапе ситуация вокруг расследования начала развиваться вразрез с моими жизненными принципами", - заявил он о ходе дела Курченко.

Реклама

Енин отметил, что с конца марта как старший группы прокуроров не давал никаких комментариев по поводу "Курченко-гейта", и в течение этого времени СМИ распространили о нем ряд "неправдивых фактов". По его словам, он не исключил ни одного прокурора из группы прокуроров и не препятствовал расследованию этого дела.

"На сегодня еще не время и не место говорить о роли и месте каждого в этой истории, но это время настанет, и я уверен, что указанным действиям будет дана правовая оценка", - сказал он.

Уточняя по просьбе журналистов, имел ли влияние президент Петр Порошенко на расследование по Курченко, Енин сказал: "Как и любой топ-чиновник, я знаком с Порошенко. Но это никаким образом не касается вопроса Курченко-гейта. Все остальное - это исключительно инсинуации. Если кто-то утверждает обратное и вы склонны верить не мне, а тому, на ком клейма поставить негде, я ничем помочь не могу".

Он добавил, что вначале его заявление об отставке должен рассмотреть Совет прокуроров, и только после этого его отставку должен принять генпрокурор.

После первого тура выборов президента прокурор Константин Кулик выдал подозрения по "делу Курченко" людям из окружения Порошенко. Спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что Кулик выведен из группы прокуроров по этому производству и не уполномочен делать заявления по "Курченко-гейту".

28 марта генпрокурор Юрий Луценко рапортовал о завершении расследования уголовного дела против беглого олигарха Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора ЯнуковичаКурченко инкриминируют хищение 18,1 млрд грн в период с января 2010 года по февраль 2014 года. Общая стоимость арестованного имущества по этому делу составляет более 5 млрд грн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: гпу, отставка, евгений енин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 