Енин о том, влиял ли Порошенко на дело Курченко: "Инсинуации"

Евгений Енин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замгенпрокурора Евгений Енин пояснил свое сегодняшнее заявление об отставке тем, что ситуация вокруг расследования "дела Курченко" стала искусственно политизированной и его усилий для противодействия этому не хватает. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"На определенном этапе ситуация вокруг расследования начала развиваться вразрез с моими жизненными принципами", - заявил он о ходе дела Курченко.

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Енин отметил, что с конца марта как старший группы прокуроров не давал никаких комментариев по поводу "Курченко-гейта", и в течение этого времени СМИ распространили о нем ряд "неправдивых фактов". По его словам, он не исключил ни одного прокурора из группы прокуроров и не препятствовал расследованию этого дела.

"На сегодня еще не время и не место говорить о роли и месте каждого в этой истории, но это время настанет, и я уверен, что указанным действиям будет дана правовая оценка", - сказал он.

Уточняя по просьбе журналистов, имел ли влияние президент Петр Порошенко на расследование по Курченко, Енин сказал: "Как и любой топ-чиновник, я знаком с Порошенко. Но это никаким образом не касается вопроса Курченко-гейта. Все остальное - это исключительно инсинуации. Если кто-то утверждает обратное и вы склонны верить не мне, а тому, на ком клейма поставить негде, я ничем помочь не могу".

Он добавил, что вначале его заявление об отставке должен рассмотреть Совет прокуроров, и только после этого его отставку должен принять генпрокурор.

После первого тура выборов президента прокурор Константин Кулик выдал подозрения по "делу Курченко" людям из окружения Порошенко. Спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что Кулик выведен из группы прокуроров по этому производству и не уполномочен делать заявления по "Курченко-гейту".

28 марта генпрокурор Юрий Луценко рапортовал о завершении расследования уголовного дела против беглого олигарха Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича. Курченко инкриминируют хищение 18,1 млрд грн в период с января 2010 года по февраль 2014 года. Общая стоимость арестованного имущества по этому делу составляет более 5 млрд грн.