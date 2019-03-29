Подозрение людям Порошенко: ГПУ не открывала дело против Кулика

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований не открывали уголовное производство против сотрудника ГПУ Константина Кулика, который вчера выдал подозрения по "делу Курченко" людям из окружения президента Петра Порошенко. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос", - пишет она.

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Кроме того, добавила Сарган, не запланированы обыски дома у Кулика. "Соответственно, не может идти речь о его аресте", - сообщила секретарь Юрия Луценко.

В комментариях Сарган добавила, что новость о якобы открытии уголовного дела против Кулика пошла "с одного телеканала и одного информагентства".

Позднее спикер ГПУ Андрей Лысенко добавил в Facebook, что заявление прокурора Кулика о якобы его допросе, обыски и запланированном аресте не соответствуют действительности.

LIGA.net пытается взять комментарий у ГБР.

Вчера, 28 марта, Луценко рапортовал о завершении расследования "дела Сергея Курченко", которому инкриминируют хищение 18,1 млрд грн. Одновременно с этим Кулик заявил, что объявил о подозрении по этому делу экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе АП Борису Ложкину, замглавы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко утверждает, что Кулик сделал это неправомерно, а Сарган добавила, что оценку действиям прокурора даст ГБР, намекнув, что его действия - это "предвыборная лихорадка".

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Кулик был несколько дней назад в Израиле, где якобы встречался с олигархом Игорем Коломойским, который "руками Кулика нанес удар по Порошенко перед первым туром выборов и в очередной раз пытается дискредитировать Гонтареву". Коломойский это опровергает.

До весны 2017 года Кулик был военным прокурором АТО, позднее - замглавы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ. Ранее, в 2016-м, суд по производству НАБУ на время отстранил Кулика по делу о незаконном обогащении (элитная недвижимость, внедорожник).