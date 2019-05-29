Епифаний издал указ: документы УПЦ КП считать недействительными

Глава ПЦУ Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Православной церкви Украины Епифаний издал указ, которым признал недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года. Указ опубликован на сайте ПЦУ.

В документе Епифаний напоминает, что 5 февраля Священный синод ПЦУ решил, что почетный патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева.

Однако управляющий епархией так и не подал документы на регистрацию в составе ПЦУ, отмечается в указе.

Епифаний обратил внимание на то, что "от имени руководства религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность" обнародуются "недействительные документы, которые вносят смуту в среду клира г. Киева".

Епифаний определил, что любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 г, "являются недействительными и не подлежат выполнению в ПЦУ".

Также предстоятель ПЦУ распорядился временно, до полного выполнения решений синода о регистрации в Киеве епархии в составе ПЦУ, принять религиозную общину Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева в непосредственное подчинение Митрополита Киевского и всея Украины.

В указе говорится, что такое решение принято "во избежание дальнейших нарушений канонов и устава церкви, по просьбе религиозной общины Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева и его клира".

Напомним, почетный патриарх Филарет не считает, что Киевский патриархат ликвидирован после создания ПЦУ, и продолжает издавать документы, подписывая их как "патриарх Киевский и всей Руси-Украины".