Епифаний просит Шмыгаля передать ПЦУ один из храмов Киево-Печерской Лавры

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний обратился к правительству с просьбой о передаче ПЦУ одного из храмов на территории Киево-Печерской Лавры, который сейчас подчинен Московскому патриархату. Письмо опубликовано на сайте ПЦУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Епифаний просит премьер-министра Дениса Шмыгаля решить вопрос о предоставлении ПЦУ одного из храмов на территории Верхней Лавры, которые фактически не используются для постоянных богослужений (Благовещенского храма в бывших Митрополичьих палатах, храма Всех Святых над Экономическими воротами или другого в пределах Верхней Лавры).

"Монополия монастыря Московского патриархата на богослужение в Лавре не воспринимается большинством православных в Украине и украинским обществом", – заявил Епифаний.

По его словам, в течение многих лет православные верующие и украинское общество задают вопрос, почему одна из ведущих духовных и исторических святынь украинского народа монопольно используется Московским патриархатом.

"Особенно актуален этот вопрос во время большой агрессии России. Нам известно, что даже среди монахов монастыря Московского патриархата есть те, кто выступают против дальнейшего пребывания Лавры в связи с РПЦ, желают развивать не "русский мир", а восстанавливать давние украинские традиции лаврской жизни в семье ПЦУ", – заявил Епифаний.

Он напомнил, что Священный Синод ПЦУ решил создать религиозную организацию "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра" (мужской монастырь), руководителем которой назначен он сам. Для монастырской жизни и деятельности Епифаний просит помещения на территории Верхней Лавры.

15 апреля на сайте Офиса президента появилась петиция о прекращении использования Киево-Печерской Лавры Украинской православной церковью Московского патриархата и о передаче Лавры в использование ПЦУ.

Зеленский ответил на петицию: сказал, что решение вопросов, связанных с арендой Лавры, зависит от Кабмина.

Читайте также: Епифаний: Русский мир – это новый нацизм. Гундяев выбрал сторону антихриста

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.